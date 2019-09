Michy Batshuayi reageert met veelzeggende foto op geruchten die hem aan Anderlecht linken

Michy Batshuayi heeft op Twitter gereageerd op de geruchten in Frankrijk die de spits aan Anderlecht linken. Met een foto van zichzelf in truitje van aartsrivaal Standard, en een paars-witte ‘LOL’-emoticon op de plaats van zijn middelvinger. De boodschap is duidelijk...

De reactie van Axel Witsel was niet minder subtiel: “#RoucheUnJourRoucheToujours” , of een Rouche voor één dag is een rouche voor altijd...