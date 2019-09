Brandweermannen verijdelen moordpoging: man (40) probeerde zijn ex-vrouw te wurgen nabij kazerne

Gent - Twee Gentse brandweermannen hebben afgelopen vrijdag een moordpoging verijdeld. Een man (40) probeerde zijn ex-vrouw op straat te wurgen.

De gruwelijke feiten speelden zich af in een park nabij de Roggestraat, waar de kazerne van de Gentse brandweer zich bevindt. Een man viel er een vrouw aan, takelde haar zwaar toe en probeerde haar zelfs te wurgen. Het zou gaan om de ex-man van het slachtoffer.

Het slachtoffer schreeuwde zo luid om hulp dat twee brandweermannen met dienst haar hoorden. “De toegesnelde brandweermannen konden het slachtoffer in bedwang houden en hebben erger voorkomen”, zegt Annelies Verstraete van het Oost-Vlaamse parket. “Het slachtoffer was er zwaar aan toe en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het levensgevaar is ondertussen geweken.”

De verdachte werd opgepakt door de politie en afgelopen weekend voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die hield de man aan op verdenking van poging moord. Woensdag komt de zaak voor de raadkamer in Gent. Omdat de feiten zich afspeelde in de familiale sfeer, kan het parket geen uitspraken doen over de mogelijke oorzaak.