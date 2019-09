Momenteel zo’n 150 bestuurders met alcholslot, maar sterke stijging verwacht tegen einde van het jaar

Op dit ogenblik rijden zowat honderdvijftig mensen in België met een alcoholslot. Verkeersveiligheidsinstituut Vias Institute verwacht dat dit aantal tegen eind dit jaar zal oplopen tot circa 500 personen.

Een alcoholslot is verbonden met de starter van het voertuig. Om te kunnen starten moet de bestuurder eerst blazen in het toestel. Als het alcoholgehalte boven de 0,2 promille is, zal het alcoholslot verhinderen dat het voertuig kan starten.

Sinds 1 juli 2018 is de regelgeving verstrengd. De politierechter legt een alcoholslot op aan bestuurders die betrapt zijn met 1,8 promille of meer in het bloed, en bij 1,2 promille bij recidive binnen de drie jaar.

“Momenteel zijn er in België zowat 150 mensen met een alcoholslot in de wagen”, zegt Stef Willems van Vias. De instroom verloopt traag, maar de laatste weken merkt Vias, een erkend omkaderingscentrum, een toename met tot drie alcoholsloten per dag. Hij wijst hiervoor naar de doorlooptijd via de politierechtbanken. “Mensen die voor de rechter veroordeeld zijn, krijgen bijna altijd ook een rijverbod opgelegd en moeten hun examens (praktisch, theoretisch, medisch en psychologisch) opnieuw doen. Dat neemt al gauw enkele maanden in beslag.”

De leeftijd van de huidige groep loopt uiteen van 20 tot 78 jaar, met de categorie 40-55 jaar proportioneel als grootste groep. Tachtig procent zijn mannen. Druppelsgewijs komen de laatste weken meer aanmeldingen van veroordeelden binnen. Vias verwacht dat tegen het einde van het jaar zowat 500 mensen met een alcoholslot zullen rijden.

De totale kost van een alcoholslot (omkaderingsprogramma, installatie en gebruik) bedraagt om en bij de 3.700 euro voor het eerste jaar. Daarna vermindert de relatieve kost.

