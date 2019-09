Ik ben iemand die zijn huis niet decoreert met een ijzeren kist uit de 19de eeuw. Ik heb ook geen Engelse tuin. Ik knip mijn bomen niet in de vorm van een kunstlong. Vreemd genoeg behoor ik daarmee tot een minderheid. Onafgebroken, in een nooit eindigende cirkelbeweging, de aankleding van je huis veranderen, in Nederland worden daar wekelijks zes televisieprogramma’s mee gevuld.