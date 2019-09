Internationaal lijkt vooral PSG zijn slag te slaan op slotdag van transfermarkt: Neymar is er nog, Navas komt en Icardi op komst

Aangezien de transerperiode in de Premier League al eerder werd afgesloten, voor de start van de competitie in Engeland, blijft het internationaal relatief kalm op deadline day. PSG, tegenstander van Club Brugge in de Champions League, lijkt als enige nog een grote slag te slaan.

Maandenlang zag het ernaar uit dat sterspeler Neymar deze zomer Parijs zou verlaten en PSg dus verzwakt zou worden. Het leek enkel nog een kwestie met welke club in Spanje een akkoord zou worden bereikt: Real Madrid of FC Barcelona. Maar kijk: de Braziliaan zit er nog steeds en volgens L’Equipe is een transfer ook van de baan. En daar stopt het niet: PSG haalde al één grote naam binnen en er is nog eentje op komst.

Navas is er al

De Costaricaanse doelman Keylor Navas verlaat Real Madrid voor Paris Saint-Germain. Dat maakte de Franse kampioen maandag bekend. De Fransman Alphonse Aréola maakt de omgekeerde beweging en wordt de nieuwe concurrent voor Thibaut Courtois bij Real Madrid.

De 32-jarige Navas speelde sinds 2014 voor Real. Dat nam hem na een geslaagd WK in Brazilië over van reeksgenoot Levante. Afgelopen seizoen belandde Navas door de komst van Rode Duivel Thibaut Courtois op de bank bij Real. Bij PSG tekende hij een contract voor vier seizoenen, tot 2023. Aréola, 26 jaar, is een jeugdproduct van PSG. Na uitleenbeurten aan Lens, Bastia en Villarreal kreeg hij er in 2017 een vaste stek onder de lat. Nu wordt hij tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie, uitgeleend aan de club van Courtois en Eden Hazard. PSG wierf zondag ook al de Spaanse doelman Sergio Rico aan. De 26-jarige Rico wordt voor één seizoen gehuurd van Sevilla, met aankoopoptie.

Icardi nog op komst

Als aanvallende versterking is de spits Mauro Icardi op komst. De 26-jarige Argentijn komt volgens La Gazzetta dello Sport op huurbasis (met aankoopoptie) over van Inter, waar hij sinds de komst van Romelu Lukaku niet langer eerste keuze is. Icardi voetbalde vijf seizoenen in Milaan en was er zelfs aanvoerder, maar was er ook gecontesteerd. Ondanks 124 goals gescoord in 219 wedstrijden was hij nooit geliefd bij de fans, zeker toen hij in zijn autobiografie zich neerbuigend uitliet over de ultra’s van inter: “Misschien weten ze het niet, maar ik groeide op in een buurt met één van de hoogste moordcijfers in Zuid-Amerika. Met hoeveel mensen zijn ze? 100? 200? Ok, ik zal 100 criminelen uit Argentinië meebrengen die ze ter plaatse zullen omleggen...” De geviseerde ‘Curva Nord’ reageerde door te stellen dat Icardi niet hun aanvoerder was en dat ook nooit zou zijn, en door te applaudisseren toen hij een penalty miste in een van de volgende wedstrijden van Inter.

Toen zijn manager/echtgenote Wanda Nara (een “media-persoonlijkheid”) vervolgens tijdens de onderhandelingen over een contractverlenging het spel hard speelde en dat ook breed uitsmeerde op sociale media, had Icardi het helemaal verkorven. De goalgetter, die voorts weinig bijdraagt aan het spel van zijn team, kon niets meer goed doen en paste ook niet in de plannen van nieuwe coach Antonio Conté. PSG lijkt dus nog een aanvaller met een handleiding te hebben binnengehaald, maar wel eentje die garant staat voor doelpunten. Met Cavani, Mbappé, Neymar en Di Maria is de Parijse aanval nu al indrukwekkend, zijn komst zou vooral wisselmogelijkheden bieden in een druk seizoen waarin de Champions League dit seizoen centraler dan ooit staat. Club brugge is gewaarschuwd.