Juventus heeft de Noord-Koreaanse aanvaller Han Kwang Song aangetrokken. De 20-jarige spits komt over van Cagliari.

Han Kwang Song debuteerde in april 2017 bij Cagliari als eerste Noord-Koreaan in de Serie A. Daarna volgde twee keer een uitleenbeurt aan Perugia. Voor die club speelde hij vorig seizoen 20 wedstrijden in de Serie B en maakte daarin vier doelpunten.

De Noord-Koreaan heeft vier caps achter zijn naam. Juventus maakte geen verdere contractdetails bekend.