Boris Johnson en Larry de kat krijgen gezelschap van gedumpte puppy in Britse ambtswoning

Kersvers Britse premier Boris Johnson heeft maandag een nieuwe inwoner van Downing Street 10 voorgesteld. Larry de kat, de vaste inwoner van de ambtswoning van de eerste minister, moet zijn rustig plekje in het spotlicht voortaan delen met een puppy, Dilyn.

De puppy had een paar uur geleden nog geen naam,en het dier had bijna ook geen toekomst. De hond werd in een fokkerij geboren met een scheve kaak en zou worden gedood omdat hij “niet te verkopen” is. Een dierenasiel ontfermde zich over de kruising tussen een Jack Russel en een niet nader genoemd ras, tot Johnson en partner Carrie Symonds hem adopteerden.

De keuze voor om de pup te adopteren, gebeurde niet toevallig. Het was ook de perfecte gelegenheid om Lucy’s Law in de verf te zetten, die in april 2020 in werking treedt. Door die wet wordt het voor “wrede tussenpartijen” verboden om nog honden te verhandelen.

Downing Street 11

Maandag had het hondje al onmiddellijk een drukke dag met één belangrijk punt bovenaan de agenda: Larry de kat ontmoeten. Personeelsleden vreesden dat het tot een aanvaring zou komen tussen de twee, hoewel de hond werd getraind om in het gezelschap van katten te vertoeven. De eerste kennismaking verliep echter zonder slag of stoot.

In tegenstelling tot Larry - die al drie premiers hun intrek zag nemen in Downing Street 10 - wordt de puppy geen vaste bewoner van de ambtswoning. Hij verblijft bij Johnson en zijn partner in het flatje van het aangrenzende nummer 11 en verhuist zodra de Britten een nieuwe premier krijgen.

bekijk ook

Larry de kat steelt de show op presidentiële rode loper

Boris Johnson zet voet op tafel tijdens gesprek met Emmanuel Macron