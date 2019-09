Orkaan Dorian nadert: Vlamingen in Florida bereiden zich voor op het ergste, “maar dat is waarschijnlijk nog niet genoeg”

Tergend traag – met nauwelijks een paar kilometer per uur – trekt monsterorkaan Dorian nog altijd over de Bahama's. Hij laat een spoor van dood en vernieling na door windstoten tot 350 kilometer per uur. De dodentol is hoog, al kunnen de autoriteiten er nog geen getal op plakken, en de schade is nooit gezien. Aan de oostkust van Florida, waar Dorian de volgende dagen wordt verwacht, houdt iedereen zijn hart vast. “We verwachten het ergste, en zelfs dat kan nog een onderschatting zijn”, zeggen Vlamingen die er wonen.