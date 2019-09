Binnen een kleine anderhalve maand opent de Nederlandse supermarktketen Jumbo zijn eerste winkel in ons land. Maar dat zal dan wel zonder de fameuze ‘laagsteprijsgarantie’ zijn die de keten in eigen land hanteert. Jumbo zou een prijzenoorlog met Colruyt kost wat kost willen vermijden.

Nog enkele weken geduld en Jumbo strijkt neer in ons land. Dat de eerste winkel zijn deuren opent in Overpelt, gevolgd door Rijkevorsel en Lanaken, dat was al bekend. Nu hebben bronnen aan het Nederlandse ...