Het gat in de begroting blijft maar groeien: hoe komt dat en wat betekent dit?

Het gat in de begroting blijft maar groeien: eind dit jaar bedraagt het al 6,9 miljard euro, volgend jaar 8,6 miljard euro en tegen 2024 zou het om maar liefst 11,38 miljard euro gaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het monitoringscomité, een groep topambtenaren die waakt over de begroting. “Er is een boutade die zegt dat het gezond verstand in België enkel gebruikt wordt als de nood het hoogst is. Wel, dat moment is nu aangebroken.”