Atletico Madrid stalt Nikola Kalinic bij AS Roma

Nikola Kalinic wordt door Atletico Madrid voor een seizoen uitgeleend aan AS Roma. De 31-jarige Kroatische aanvaller ruilde vorige zomer AC Milan voor Los Colchoneros. In 24 wedstrijden maakte hij vier doelpunten. De spits kwam onder meer in actie in de Champions League tegen Club Brugge (0-0 in Jan Breydel).