Galatasaray leent Roemeense spits Florin Andone van Brighton

Galatasaray, tegenstander van Club Brugge in de Champions League, neemt de Roemeense international Florin Andone op huurbasis over van het Engelse Brighton. De overeenkomst loopt in principe tot het einde van het seizoen, maar de club van Leandro Trossard heeft wel een optie om de 26-jarige spits bij de winterstop terug te roepen.