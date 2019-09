Boris Johnson: “Geen verkiezingen”, maar regeringsbron spreekt hem tegen: “Verkiezingen op 14 oktober als hij stemming verliest”

De Britse premier Boris Johnson heeft maandagavond voor Downing Street 10 verklaard dat hij geen vervroegde verkiezingen wil. “Ik wil geen verkiezingen, jullie ook niet.” Ook herhaalde hij dat het VK de EU zal verlaten voor de Brexit-deadline. Iets later spreekt een hooggeplaatste regeringsbron hem tegen. Die stelt dat als rebellerende partijgenoten hem dwingen om de Brexit uit te stellen hij op 14 oktober nieuwe verkiezingen zal uitschrijven.

Het nieuws om en rond Downing Street maakt op maandag vreemde kronkels. Aanvankelijk werd sterk gespeculeerd dat Boris Johnson nieuwe parlementsverkiezingen ging uitschrijven. Omstreeks 19u verklaarde hij voor de ambtswoning van de premier dat hij dat in geen geval ’wenst’ te doen. “Ik wil geen nieuwe verkiezingen, jullie ook niet”, zei hij. Kort voor 21u lekte een hooggeplaatste regeringsbron aan de Britse media dat Johnson wél nieuwe verkiezingen zou uitschrijven.

Parlement wil uitstel forceren

Dinsdag komt het Lagerhuis terug uit zomerreces. Alvorens de werkzaamheden van het parlement voor vijf weken opgeschort worden - zoals Johnson vorige week doordrukte - zullen parlementsleden van verschillende partijen een poging ondernemen om via legislatieve weg een ‘no deal’-Brexit te vermijden. Ze mikken op drie maanden uitstel.

Een anonieme regeringsbron zegt dat de premier wel degelijk een motie zal indienen voor nieuwe verkiezingen als die wet er komt. Die heeft dan wel steun nodig van twee derde van alle parlementsleden. De datum van 14 oktober voor die eventuele stembusgang zou gevallen zijn tijdens een kabinetsbijeenkomst maandagavond.

Eerder op de dag herhaalde hij dat hij de Brexit zal voltooien. “No ifs, nor buts”, vrij vertaald: “Geen gemaar.” Maar hij wil ook niet dat het parlement de lopende onderhandelingen met de EU “ondermijnt” door Brexituitstel te forceren in een scenario zonder deal met de EU. Volgens Johnson is de kans op zo’n deal in de voorbije weken toegenomen. Een deal waarover het parlement bovendien zijn zeg zal kunnen doen, luidt het. Johnson pikt het dan ook niet dat parlementsleden nu op uitstel uit zijn voor het geval dat er niet op tijd een deal wordt bereikt.

“We moeten onze vrienden in Brussel nu tonen dat we verenigd zijn. De parlementsleden zouden moeten stemmen tegen het nutteloze uitstel van Labour-leider Jeremy Corbyn. Er bestaan geen omstandigheden waaronder ik Brussel om uitstel zou vragen”, klonk het.