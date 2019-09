Netflix of niet, Kinepolis gelooft in de cinema

De tien bioscoopcomplexen die Kinepolis in de VS overneemt, zijn samen goed voor 164 filmzalen en meer dan 20.000 zitplaatsen. Foto: Kinepolis

Bioscoopuitbater Kinepolis koopt voor omgerekend 137,2 miljoen euro tien cinemacomplexen in de staat Michigan, in het noordoosten van de VS. Anderhalf jaar na de overname van de Canadese Landmark Cinemas laat de groep van CEO Eddy Duquenne nu ook zijn oog vallen op de Verenigde Staten. Netflix of niet, de cinema is springlevend.

Kinepolis heeft een akkoord op zak om de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas over te nemen, zo heeft de groep maandagochtend bevestigd. De tien bioscoopcomplexen van MJR Digital Cinemas zijn samen goed voor 164 schermen en meer dan 20.000 zitplaatsen. Ze kregen in 2018 circa 6,2 miljoen bezoekers over de vloer en realiseerden met 815 medewerkers een omzet van 81,2 miljoen dollar, omgerekend ruim 73 miljoen euro. Kinepolis telt 137,2 miljoen euro neer voor de Amerikaanse overname en verwacht de transactie voor eind oktober te kunnen afronden.

Eddy Duquenne, topman van Kinepolis. Foto: Photo News

“Ik ben bijzonder trots dat we de kans krijgen onze investering in Canada uit te breiden naar de VS”, zegt Eddy Duquenne, de CEO van Kinepolis Group. “De succesvolle overname van het Canadese Landmark Cinemas heeft aangetoond dat we onze bedrijfsstrategie succesvol kunnen implementeren in een ander continent en een andere tijdzone.” De overname past volgens Duquenne perfect in de expansieplannen: “Geografisch sluit het aan bij Canada, het betreft uitsluitend multi- en megaplexen (grote complexen met 20 à 30 zalen, nvdr.) en we verwerven een belangrijke vastgoedpositie.”

Al meer dan 100 bioscopen

In Europa telt Kinepolis Group 53 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. In Canada runt de groep 44 bioscoopcomplexen. Met de tien Amerikaanse bioscopen erbij rondt de Belgische groep de kaap van de honderd bioscopen, goed voor meer dan duizend filmzalen. En dat terwijl iedereen de mond vol heeft van Netflix, Disney, Amazon en andere streamingdiensten.

“Hoe vaak is de cinema al niet doodverklaard?”, reageert CEO Eddy Duquenne. “Eerst met de komst van de televisie, dan met de doorbraak van de kabel, dan met het internet… Het is mijn overtuiging dat de bioscoop en de streamingdiensten complementair zijn. Wij richten ons allebei tot filmliefhebbers, maar bieden iets totaal anders. Wij bieden een échte beleving aan. In die zin is Netflix eerder een concurrent van de televisie, terwijl onze concurrent vooral een terrasje is als het prachtig weer is. Of de Wereldbeker Voetbal. Of een festival als Werchter. Onderzoek heeft trouwens aangetoond dat Netflix-klanten frequenter naar de cinema gaan.”

De topman van Kinepolis ziet zelfs mogelijkheden om samen te werken. “Netflix en de andere streamingdiensten produceren nu al meer films dan Hollywood. Maar dat kost handenvol geld. Producenten halen nog altijd het gros van hun inkomsten uit de bioscooptickets. Hoe gaan streamingdiensten hun content financieren zonder het zogeheten theatre window? Het is niet voor niets dat Amazon de films die het zelf produceert eerst via de cinema uitbrengt. Nee, Netflix of niet, Kinepolis gelooft meer dan ooit in de bioscoop.”