Na dertien weken protest in Hongkong staat China voor de keuze: de pest of de cholera

Na het meest gewelddadige weekend in dertien weken protest in Hongkong, lijkt het geduld van de lokale autoriteiten én van China op. Voor het eerste noemde de regering van Hongkong een deel van de betogers “terroristen”, in de Chinese pers werd onderlijnd dat de “radicalen” aansturen op een revolutie, ook in het moederland. Doodzwijgen of intimideren hebben niet geholpen. Nu resten nog twee mogelijkheden, die niemand wil: de noodtoestand uitroepen of China met geweld laten ingrijpen. Tegen 1 oktober wil men in Beijing de geest weer in de fles. Dan wordt 70 jaar communistisch bestuur gevierd.