Motard knalt met 160 km/u tegen betonnen geleider, maar blijft als bij wonder in het zadel

Een Amerikaanse motorrijder beleefde enkele weken geleden een wel erg spannend ritje toen hij op een snelweg van de Texaanse hoofdstad Houston reed. De man haalde duizelingwekkende snelheden van om en bij de 280 kilometer per uur, tot het plots helemaal fout dreigde te lopen. Met een snelheid van nog zo’n 160 km/u, knalde hij tegen een betonnen geleider in het midden van de weg. Als bij wonder kan hij zijn motor onder controle houden, waardoor hij in het zadel blijft en niet gewond raakt.