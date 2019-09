Je hartslag traceren, een DNA-test afnemen, je huid checken op melanomen: hebben al die screenings en zelftests wel zin?

Je hartslag de klok rond traceren, een DNA-test afnemen om te zien of je voorbestemd bent tot kaalheid of alzheimer, je huid met een app checken op melanomen: heeft dat zin? De Vlaamse overheid lanceert een campagne om je wegwijs te maken in de zin en onzin van medische screenings en zelftests. “Honderd procent zekerheid bieden ze nooit.”