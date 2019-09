PVDA roept op om “boterhammentaks” te veroordelen

PVDA roept het Internationaal Comité voor de Rechten van het Kind op om de “boterhammentaks” te veroordelen. Dat is de bijdrage die ouders moeten betalen om hun kinderen boterhammen te laten eten op school. Steeds meer Vlaamse scholen vragen die bijdrage en omzeilen volgens PVDA zo de maximumfactuur van 80 euro per jaar in het basisonderwijs.

De partij heeft weet van scholen waar die “boterhammentaks” oploopt tot 3 euro per dag. “Een jaar basisonderwijs kost ondertussen in de realiteit meer dan 400 euro, terwijl de maximumfactuur officieel 80 euro bedraagt”, schrijft PVDA-fractieleider Jos D’Haese in zijn brief aan het Comité. Hij eist dat de kostprijs van middagopvang verrekend wordt in de maximumfactuur. Ook in het secundair moet er zo’n plafond komen. “Daarna moet er werk gemaakt worden van volledig kosteloos onderwijs, zodat ieder kind van zijn grondwettelijk recht op gratis onderwijs kan genieten.”