Er staat een alpaca in de garagebox

Gent - Een alpaca houden in een garagebox midden in een stadswijk: mag dat? De politie van Gent buigt er zich over.

De politie werd afgelopen weekend gebeld door ongeruste buurtbewoners. Een inwoner van de wijk houdt op een terrein met garageboxen sinds een week een jonge alpaca. Het beestje kreeg een hok in een van de garageboxen en graast op onkruid en struiken op het terrein.

“Een inspecteur is ter plaatse geweest om de omstandigheden te bekijken. We bekijken wat er mag in overleg met de dienst Dierenwelzijn”, zegt een woordvoerder van de politie. “Voorlopig wordt de ­alpaca goed verzorgd. Hij krijgt voldoende eten en drinken en kan uit de zon staan.”

Kwekers benadrukken dat alpaca’s altijd met twee gehouden moeten worden, omdat het kuddedieren zijn. Maar de man wil dit najaar een tweede alpaca naar de garagebox halen.