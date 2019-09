16 motorrijders verongelukt tijdens zomervakantie

In Ninove kwam dit weekend een motorrijder om het leven nadat hij tegen een verkeersbord was gebotst. Foto: dji

De 31-jarige motorrijder die dit weekend in het Oost-Vlaamse Ninove om het leven kwam, is de 16de motard die de voorbije zomervakantie in Vlaanderen om het leven kwam. Mogelijk maakte de chauffeur een inschattingsfout, waarna hij de controle over zijn motor verloor en tegen een verkeersbord botste.

De overheid maakt zich al geruime tijd zorgen over de vele ongevallen met motorrijders. Vorig jaar overleden er in Vlaanderen 36 motorrijders, evenveel als het jaar ervoor. Volgens Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) loopt een motorrijder “57 keer meer risico dan een automobilist om bij een ongeval te overlijden of zwaargewond te geraken.”

Volgens veiligheidsinstituut VIAS gebeuren er elke dag zo’n 8 ongevallen met motorrijders. VIAS beklemtoont wel dat er de afgelopen 10 jaar 20 procent motorrijders bijkwamen, en dat het aantal ongevallen tijdens diezelfde periode met eenzelfde percentage daalde.

Begin dit jaar voerde de Vlaamse overheid met “je hebt kijken en je hebt kijken, kijken” nog een verkeerscampagne om automobilisten ertoe aan te zetten meer rekening te houden met motorrijders.