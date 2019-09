Eupen versterkt verdediging met Olivier Verdon van het Spaanse Alaves

KAS Eupen heeft de centrale verdediger Olivier Verdon aangetrokken. De achtvoudige Franse international van Benin komt op huurbasis over van het Spaanse Alaves.

Vorig seizoen was Verdon (1m90) een vaste waarde bij Sochaux in de Ligue 2. Bij die Franse club haalde Alaves hem deze zomer weg. Hij moet nu bij Eupen verder ervaring opdoen alvorens aan de slag te kunnen in de Primera Division.

“Olivier Verdon is fysiek sterk en een heel betrouwbare centrale verdediger. Met die kwaliteiten is hij een versterking voor onze verdediging. We kijken uit naar de samenwerking en wens hem veel succes”, aldus algemeen directeur Christoph Henkel.