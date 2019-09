Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge) verhuist naar Besiktas

Abdoulay Diaby zet zijn carrière verder bij Besiktas. De nummer drie uit de Turkse competitie maakte de komst van de Malinese aanvaller maandagavond bekend.

Diaby (28) komt op huurbasis over van het Portugese Sporting. Voor die club scoorde hij vorig seizoen 7 keer in 44 matchen (plus acht assists).

De spits speelde sinds tussen juni 2015 en juni 2018 voor Club Brugge. In 108 officiële duels kwam hij tot 36 goals. Met blauw-zwart won Diaby de titel in 2016 en 2018. Eerder in zijn carrière kwam de aanvaller uit voor Sedan, Rijsel en Excel Moeskroen.