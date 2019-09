De Franse aanvaller Aboubakary Kanté (25) wordt door Cercle Brugge voor een seizoen uitgeleend aan Le Mans FC in de Franse tweede klasse. Dat bevestigt de Vereniging maandagavond.

Kanté was nog maar twee maanden aan de slag bij Cercle, dat hem eerder deze zomer weghaalde bij AS Béziers, een degradant uit de Ligue 2. Hij mocht dit seizoen invallen in de eerste drie competitieduels (tegen Standard, Oostende en Kortrijk).