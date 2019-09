Hoe Club Brugge spits Mbaye Diagne net voor de neus van Anderlecht weggraaide: “Sorry, maar business is business”

Een harde boodschap, makelaars die definitief buitenspel worden gezet, een jas over zijn hoofd… Hoe Club Brugge Galatsaray-spits Mbaye Diagne (27) wegkaapte voor de neus van Anderlecht, leest als een spannende thriller. Het gevolg was euforie bij blauw-zwart en wanhoop bij paars-wit. Reconstructie van een intense transferstrijd.

Zondagavond in Brussel-Zuid. Mbaye Diagne is met de Eurostar vanuit Londen onderweg naar Brussel. Hij speelde vrijdag nog met Galatasaray tegen Kayserispor, maar reisde daarna naar Europa in afwachting ...