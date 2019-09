Benito Raman voor het eerst opgeroepen is als Rode Duivel: “Iedereen had altijd twijfels over mij, maar ikzelf nooit”

Dinsdag maak je voor het eerst je opwachting bij de Rode Duivels. Zenuwen?

“Nee, nog niet. Het zal wel meevallen. Ik heb in mijn carrière al wat transfers gemaakt en ben het dus gewoon om bij een nieuwe ploeg aan te komen. Op het moment zelf zal het misschien anders zijn. Wel ga ik zorgen dat ik netjes op tijd ben. We moeten er om 15 uur zijn en ik wil niet vijf minuten op voorhand binnenvallen en alles snel-snel moeten regelen.”

Ken je al spelers?

“Met Youri (Tielemans, nvdr.) heb ik in de jeugdselecties gezeten. Met Dennis Praet en Leandro Trossard ook. En Lukaku heb ik toen ook eens gezien, maar ik weet niet of die dat nog weet. Verder ken ik Matz Sels natuurlijk van bij Gent. Met Martinez heb ik nog niet gesproken. Dat zal wel gebeuren als we daar zijn.”

Zie je dit als de ultieme revanche op je periode in België?

“Tja, iedereen heeft altijd zijn twijfels over mij gehad, maar ikzelf nooit. Ik wist dat ik naar het buitenland moest. Naar Duitsland gaan was de juiste keuze en heeft me volledig veranderd. Want ik moet toegeven dat het in België ook niet goed was. Daarna heb ik de stijgende lijn gevonden. Ik heb keihard gewerkt en vind dat ik het verdien. Veel mensen zullen zeggen dat ik tekortkom, maar ik ken mijn kwaliteiten. En ze gaan mij ook niet oproepen om mij een plezier te doen, hé. Ze zien dus iets in mij.”

Uit welke hoek kwamen de felicitaties?

“Nu opeens kennen veel mensen mij weer, hé (lacht) Weet je, toen het minder ging, heb ik mijn echte vrienden leren kennen. Ik zeg op elke felicitatie braaf merci, maar ik weet heel goed wie oprecht is en wie mij gesteund heeft toen het slechter ging.”

Richt je je op de posities op de flanken? Daar ontbreken een paar jongens.

“De eerste gedachte is dat ik gewoon blij ben om erbij te zijn. Ik ga er niet heen met de verwachting dat ik meteen ga spelen. Als de kans komt, zoveel te beter, maar ik ben realistisch.”