Ongerustheid over lot van wolvin Naya en haar welpen neemt toe: "Niet meer normaal dat ze zich niet meer laten zien"

Houthalen-Helchteren - Waar zitten Naya en haar welpen? Op de sociale media doen de gekste verhalen de ronde, onder meer dat ze dood zou zijn. Vlaamse wolvenspecialisten bevestigen noch ontkennen.

Eén melding over een wolf met jongen is er binnengekomen. Eind vorige week meende iemand aan de rand van een bos bij zonsopgang het silhouet van een volwassen wolf met enkele jongen te hebben herkend in de achteruitkijkspiegel. Maar omdat er in die regio geen enkele andere aanwijzing is gevonden, kan de waarneming niet worden bevestigd.

Voor de rest blijft het stil rond Naya en haar jongen. Pater familias Gust laat zich intussen nog wel regelmatig filmen. Met hem gaat het dus sowieso goed.

Vergiftigd?

Door de onduidelijkheid over de toestand van Naya en haar welpen doen ondertussen de meest gekke geruchten de ronde, het ene al dramatischer dan het andere. Zo zouden Naya en haar kroost met de noorderzon zijn vertrokken, of zouden ze vergiftigd of doodgeschoten zijn. Het gekste verhaal is dat Naya in haar halsband zou zijn gestikt, ook al werd die halsband een klein jaar geleden al afgekoppeld. Allemaal verhalen die door geen enkele wolvenkenner kunnen worden bevestigd. “We hebben niets concreets”, zegt Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek “Het enige dat we kunnen zeggen: het is vreemd dat Naya en haar jongen nog geen enkele wildcamera zijn gepasseerd. Daar kunnen we niet omheen: het is niet meer normaal is dat ze zich niet laten zien. De welpen zijn nu zo’n 3 tot 4 maanden oud, en gaan meer en meer rondlopen. Als ze hier nog zitten, moeten we ergens sporen van de wolvenfamilie vinden als we actief gaan zoeken in hun gebied. En dat is geen kwestie van weken meer”, aldus Van Den Berge.