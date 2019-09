Halilovic verlaat Standard en trekt naar Heerenveen

Tegen de traditie in was er bij Standard geen drukke laatste transferdag. Alleen Alen Halilovic, die voor 1,5 jaar gehuurd werd van AC Milan, vertrok. Hij verhuisde naar Heerenveen, dat het huurcontract en zijn hoge salaris overneemt en waar hij Vlap moet opvolgen. Paul-José Mpoku, inmiddels basisspeler, stond op de shortlist van Krasnodar. De Russische tegenstander van Standard in de Europa League koos echter voor de Portugese international Manuel Fernandes. Mpoku blijft dus aan boord, net als Mehdi Carcela.

Voor Luis Pedro Cavanda kwam er geen oplossing uit de bus. De rechtsback had gehoopt nog in Spanje of Italië een club te vinden, maar dat is niet gelukt. Hij blijft in Luik, net als Pocognoli en Duje Cop.