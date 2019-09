Boeren protesteren tegen aanvallen van beren in Frankrijk: “Genoeg is genoeg”

Nadat hun schapen afgelopen weekend alweer werden aangevallen door beren, hielden honderden boze boeren en herders maandagochtend een protestactie voor het administratief centrum in Bayonne, in het zuidwesten van Frankrijk. Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, legde de Baskische landbouwunie (ELB) een tiental dode schapen voor de ingang van het centrum.

“Genoeg is genoeg”, aldus woordvoerder Panpi Sainte-Marie van het ELB. “Wij zijn niet tegen beren en we zijn voorstander van biodiversiteit, maar hou die beren weg bij onze kuddes, dan kunnen we slachtingen zoals dit vermijden.”

Afgelopen weekend werden in Cauterets 15 schapen dood aangetroffen, 36 werden geëuthanaseerd en honderd andere moesten behandeld worden door een dierenarts. (lla)