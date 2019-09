1.367 faillissementen deze zomer

In de zomermaanden juli en augustus gingen 1.367 bedrijven failliet in België, een stijging van 10,4 procent in vergelijking met dezelfde maanden in 2018. De zomer van 2019 was daarmee de zwaarste sinds 2013, toen handelsinformatiekantoor Graydon er 1.380 telde.

“Toch mogen we dat cijfer niet dramatiseren”, zegt Peter Gazelle, managing director bij Graydon. “De stijging heeft niks te maken met een zwakke economie of een stijgend aantal bedrijven. Recent onderzoek van Graydon heeft uitgewezen dat vooral een aantal wetswijzigingen aan de basis ligt van de hoge cijfers. Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen in faling gaan en een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.”(krs)