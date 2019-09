Geen witte merel voor Anderlecht: piste van spits uit Engelse tweede klasse was nog het meest concreet

Nadat Mbaye Diagne voor Club Brugge koos, zocht Anderlecht gisteren nog hard naar een nieuwe spits. Paars-wit tastte veel bekende namen af - van Michy Batshuayi over Yannick Bolasie tot John Guidetti - maar voor geen één van hen duwde de club door. Batshuayi was onmogelijk, Guidetti niet goed genoeg.

Daarna werden nog een resem spitsen aangeboden. Het ging om Khouma Babacar (Sassuolo), Lois Diony (Saint-Etienne) en Seydou Doumbia (transfervrij, maar ex-Roma en Newcastle).

Tegen de avond was de meest concrete piste uiteindelijk nog Famara Diédhiou, een 26-jarige spits van de Engelse tweedeklasser Bristol. De Senegalees van 1.89 meter werd in 2017 voor 6 miljoen gekocht van het Franse Angers en scoorde 28 goals in 85 duels voor Bristol, maar is nu bankzitter. Er werd een bod en een tegenbod gedaan, maar finaal ging de deal niet door.

Dat kwam ook omdat het Anderlecht-bestuur nog probeerde om een speler te verkopen voor circa 5 miljoen euro. Geld binnenhalen is ook belangrijk. Mogi Bayat probeerde nog een deal te regelen met Nantes voor Adrien Trebel, maar dat draaide op niets uit. De Fransman blijft voorlopig bij RSCA, al is in niet alle landen de transfermarkt al gesloten.

