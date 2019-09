Chef Voetbal Ludo Vandewalle is blij met strafste transferzomer ooit: “Rode Duivels en reputatie als transitland doen inkomsten stijgen”

Zoveel geld is er nog nooit in het Belgisch voetbal omgegaan. Alle records zijn gebroken. Met 208 miljoen euro kregen de zestien eersteklassers een recordbedrag binnen. Ze gaven ook 136 miljoen euro uit. Alsof het Bosman-arrest niet bestaat. Hoeveel spelers doen nog netjes hun contract uit om dan gratis te verkassen? Dat is nog geen twintig procent van alle transfers die werden verricht.