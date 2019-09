Transfer Geoffry Hairemans beklonken op 22 seconden voor deadline: “Dacht dat het niet meer ging lukken”

23 uur, 59 minuten en 38 seconden. Op amper 22 seconden voor het verstrijken van de deadline was de transfer van Geoffry Hairemans van Antwerp naar KV Mechelen definitief beklonken. Onze man was aanwezig bij de last-minute transfer en sprokkelde een eerste reactie van de nieuwste aanwinst van KV.

‘Opgelucht? Dat kan je wel zeggen ja (lachje). Ik heb er lang op moeten wachten en uiteindelijk was het nog even heel spannend om op tijd te zijn. Er was nog een klein foutje gebeurd bij het noteren van de naam. Natuurlijk begin je dan wel te stressen. Maar alles is gelukkig nog op tijd in orde geraakt. En daar ben ik superblij mee.” In de winter zag Hairemans nog op het laatste moment een transfer naar STVV afspringen. “Ik vreesde nu voor hetzelfde verhaal. Ik had echt schrik dat het niet ging rondkomen. Rond half elf had ik het gevoel dat het niet meer ging lukken.”

Op de website van KV Mechelen verklaarde Hairemans dat “als er één team is waar ik mezelf nog zag voetballen dan was het Malinwa wel”. “Ik ben het publiek en de ambiance van Antwerp gewoon. Als ik me bij één andere club zag voetballen, dan wel hier. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier heb kunnen tekenen. Ik hoop hier een heel belangrijke rol te kunnen spelen. Ik hoop hier mijn niveau van bij Antwerp te kunnen tonen. En dan zal het wel goedkomen denk ik.”

Zijn laatste woorden richtte Geoffke Deurne-Noord aan het publiek dat hem vier seizoenen lang op handen heeft gedragen. “Ik ga ze missen daar op de Bosuil. Maar ze zullen me er zeker nog zien rondlopen”. En weg was hij ... terug richting Deurne Noord.