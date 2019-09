Te koop in Londen: bier met de naam… Lynn Wesenbeek

Twitteraar Jos kon zijn ogen niet geloven toen hij een pub in hartje Londen binnenstapte en er wat wilde bestellen. Op de kaart: de ‘Belgische, blonde Lynn Wesenbeek’. Een selfie met het bewuste biertje later is ook de voormalige VTM-coryfee en Open VLD-politica op de hoogte. “Wat een verrassing. Mijn naam is zelfs juist geschreven”, zegt ze. “Brexit voelt plots een stukje persoonlijker.”

Wie een ‘Lynn Wesenbeek’ wilt proeven, kan dat doen in BrewDog Tower Hill. Het blonde biertje met een pittige smaak en fruitige toets wordt er ter plaatse gebrouwen. Wesenbeek zelf kijkt er alvast naar uit een bezoekje te brengen aan de bar en haar naamgenoot te ontdekken. “Londen is altijd een goed idee, dus ik ga er zeker snel eens heen. Ik ben zeer benieuwd welk verhaal erachter zit.”

Of ze zelf geen enkel idee heeft hoe het bier is kunnen ontstaan? “Echt niet. Het enige wat ik kan bedenken als link is Sven Gatz, hij is nog directeur geweest van de Federatie van de Belgische Brouwers. Maar dat is maar iets wat nu gewoon in mijn hoofd popt, het zou al heel vergezocht zijn, hoor.”

Ik & ‘Belgian Blonde Lynn Wesenbeek’. Serieus, zo heet dit bier & het wordt hier ter plaatse gebrouwen (zie foto 2). Weet @LWesenbeek dat ze in Londen gemaakt is? Hoe Lynn (het bier) smaakt laat ik wel individueel weten op eenvoudig verzoek ??#cheers #LynnWesenbeek #Brewdog ?????? pic.twitter.com/UwXlYa6OWx — Jos Thys (@joscarwilde) August 31, 2019

De verklaring is eenvoudig: de huisbrouwer van de pub is een Vlaming. Sven Kerstens (43) had “zin om een klassiek Belgisch blond bier te brouwen, en voor de naam was ik op zoek naar een klassieke Belgische persoonlijkheid is. En toen dacht ik dus aan Lynn Wesenbeek”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “De klanten kennen haar niet, of het moet een toevallige Vlaamse bezoeker zijn. Als ze toch willen weten wie of wat Lynn Wesenbeek is, vertellen we hen dat ze een bekende Vlaamse tv-presentatrice is. En blond, zoals het bier. Willen ze meer weten, moeten ze maar eens googelen.”