Minstens 16 doden en meer dan 100 gewonden bij aanslag in Kaboel

Bij een zelfmoordaanslag van de taliban in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens zestien mensen, allemaal burgers, omgekomen. Er raakten ook 119 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans die dinsdagochtend door een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd vrijgegeven.

“De ontploffing werd veroorzaakt door een met explosieven beladen tractor”, voegde de woordvoerder, Nasrat Rahimi, er nog aan toe.

De aanslag, die inmiddels door de taliban werd opgeëist, vond plaats in de buurt van een kamp waar buitenlandse onderaannemers en ngo’s verblijven en net na een ontmoeting tussen president Ashraf Ghani en Amerikaanse speciale gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Khalilzad is in het land voor onderhandelingen over een vredesakkoord met de taliban.

