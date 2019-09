Red Flames openen EK-kwalificatiecampagne met thuisduel tegen Kroatië

De Belgische voetbalvrouwen willen dinsdagavond een eerste stap richting EK 2021 zetten. In het stadion van Oud-Heverlee Leuven ontvangen ze in hun openingsmatch Kroatië.

De Red Flames staan 19e op de FIFA-ranking en zijn op papier uitgesproken favoriet tegen de Kroaten, die pas nummer 55 zijn in het klassement. Vorige week donderdag versloeg Kroatië in de eerste wedstrijd van groep H Litouwen (FIFA 106) met 1-2. De Flames oefenden op hetzelfde moment tegen topland Engeland (FIFA 5) en deden aan Den Dreef met een 3-3 gelijkspel flink wat vertrouwen op.

Kroatië lijkt op papier een haalbare kaart, maar bondscoach Ives Serneels is niettemin op zijn hoede. “Het is een team dat de laatste tijd vooruitgang heeft geboekt. We kunnen winnen, maar individueel hebben ze enkele speelsters die bij een grote club spelen, zoals Juventus (doelvrouw Doris Bacic) of Montpellier (middenveldster Ivan Landeka)”, waarschuwde hij.

België speelt in zijn kwalificatiegroep op weg naar het EK 2021 in Engeland ook nog tegen Zwitserland (FIFA 18), Roemenië (FIFA 42) en Litouwen. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De zes andere tweedes spelen barrages om de drie resterende tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

In 2017 namen de Flames voor het eerst deel aan het EK. In Nederland sneuvelde België in de groepsfase. Voor het WK van dit jaar in Frankrijk konden de Flames zich niet plaatsen.

Het duel in Leuven begint dinsdagavond om 20u30.