Opnieuw verwijten heen en weer tussen Kyra Gantois en Anuna De Wever: “Wat zei ik nu weer over de mond gesnoerd worden?”

Het zit er weer bovenarms op tussen Kyra Gantois en Anuna De Wever. Gantois, die mee aan de basis lag van de spijbelbetogingen voor het klimaat maar vorige week misnoegd opstapte bij ‘Youth for Climate’, kan op Twitter haar ergernis niet verbergen over het feit dat De Wever in een talkshow op één haar versie van de feiten gaf.

Gantois stapte vorige week misnoegd uit de kerngroep van ‘Youth for Climate’, de organisatie die ze samen met Anuna De Wever zelf had opgericht. In een open brief op Twitter luchtte ze haar ongenoegen over de manier waarop ze behandeld werd, en suggereerde ze dat haar politieke neutraliteit een motivatie was om haar buitenspel te zetten.

In ‘Vandaag’, de nieuwe talkshow van Danira Boukhriss Terkessidis op Eén, kwam Anuna De Wever terug op de heisa. “We hebben als beweging meningsverschillen. We zijn heel snel en organisch gegroeid, dan is het normaal dat er soms misverstanden zijn. We hebben aan Kyra heel veel gehad, en ik wist niet dat zij dacht dat we haar kwalijk hebben genomen dat ze voor N-VA gestemd heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zeker niet zo”, klonk het.

Die uitlatingen vallen verkeerd bij Gantois. “Vreemd dat Anuna en Toon daar aan tafel zitten en over mij praten zonder dat ik ook maar op de hoogte ben gebracht of daar aan tafel zat om mij te verdedigen? Wat zei ik nu weer over uitgesloten en de mond gesnoerd worden? Meer moet ik niet meer zeggen denk ik”, klink het op Twitter.

Vreemd dat Anuna en Toon daar aan tafel zitten en over mij praten zonder dat ik ook maar op de hoogte ben gebracht of daar aan tafel zat om mij te verdedigen? Wat zei ik nu weer over uitgesloten en de mond gesnoerd worden? Meer moet ik niet meer zeggen denk ik #vandaag — ???????? ?????????????? (@kyragantois) September 2, 2019

