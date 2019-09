Die keer dat het niet lukte voor Club Brugge, de mislukte transfer van Victor Wanyama: van akkoord tot geweigerde privéjet

Club Brugge heeft er een transferzomer opzitten om niet snel vergeten. Blauw-zwart verdiende veel, bracht opvallende nieuwkomers naar Brugge zoals Simon Mignolet én snoepte Mbaye Niange af van Anderlecht. En toch mislukte er één operatie, die van Victor Wanyama.

Akkoord tussen clubs: het verhaal begint half augustus. Club-trainer Philippe Clement is in de wolken door de ambities van het Club-bestuur en gooit de naam van Victor Wanyama (28) op tafel. Een dure vogel, maar Vincent Mannaert polst toch bij Tottenham én de speler. Goed nieuws: beide staan open voor een transfer. Een week na de eerste contacten bereiken de twee clubs een akkoord over een transfersom van 10 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen. Met de speler is er nog geen deal.

Njet van familie: nadat ook Bologna interesse toont, doet Club Wanyama op 23 augustus een niet te weigeren bod voor vijf jaar. Wanyama knikt goedkeurend, maar vraagt tijd. Hij wil weten wat zijn familie in Kenia erover denkt. Zij zijn negatief, want ze kennen Club Brugge niet.

Telefoontje van Clement: Club rekent er toch op dat de speler op 25 augustus het vliegtuig neemt richting België, maar Wanyama lijkt van de aardbol verdwenen. Clement belt de speler, dat flatteert hem. Hij vraagt extra tijd om zijn familie te overtuigen.

Privéjet geweigerd: dinsdag, een dag voor de match Club-Linz, die blauw-zwart naar de Champions League zal sturen, krijgt Wanyama de zegen van zijn familie. Alles wordt in gereedheid gebracht om hem woensdag in België te krijgen. Club heeft een privéjet klaar. De speler weigert echter om met een privéjet het Kanaal over te steken. Het dodelijke ongeval van de Argentijn Emiliano Sala heeft hem bang gemaakt. Hij wil met de trein komen.

Iedereen wil méér: eerst moet Wanyama nog snel een contractueel geschil met Spurs regelen. Dat wordt de doodsteek. Spurs-baas Daniel Levy wil Club laten meebetalen aan de achterstallige som die hij nog aan Wanyama moet. Club is het gehakketak beu. De speler vraagt daarop nog meer. Onder meer een extra contractjaar en volledig medisch verzekerd. “Je kan je broek wel een beetje laten zakken, maar er zijn grenzen”, klinkt het bij Club. Wanyama komt niet.