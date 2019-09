Voormalig Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken schuldig bevonden aan moord: “Een ijskoude daad, een laffe executie”

Voormalig Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot zijn dinsdag door de Brusselse correctionele rechtbank schuldig bevonden aan de moord op Boigelot’s ex-echtgenoot Marc Dellea in 2014. Ze werden allebei veroordeeld tot 23 jaar cel.

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het onderzoek leidde naar zijn partner Sylvia Boigelot, en haar toenmalige minaar, UF-politicus Christian Van Eyken. Het parket liet de onschendbaarheid van Van Eyken opheffen, en vervolgde zowel de ex-parlementariër als zijn assistente voor moord.

Het proces werd begin 2017 al ingeleid, maar herhaaldelijk uitgesteld omwille van problemen met de toegankelijkheid van het bewijsmateriaal en discussies over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Pas in juni 2019 kon het proces eindelijk beginnen. Zowel Van Eyken als Boigelot bleven elke betrokkenheid bij de dood van Dellea ontkennen, en vroegen de vrijspraak.

“Ontrouw, manipulatief, fysiek en mentaal agressief”

De rechter had dinsdagochtend echter geen genade voor het koppel, en achtte hen allebei schuldig aan de moord. “De dader sloeg toe op het moment dat de conciërge, de hond én de dochter afwezig waren. Dat was allemaal wel heel toevallig. De daad was minutieus voorbereid. Tijdens het onderzoek is meermaals gebleken dat de twee beschuldigden leugenachtige verklaringen hebben afgelegd”, klonk het.

De rechter was ook hard over het schuldbesef van beide beschuldigden. “Er is een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de twee. Een psychiater omschrijft Van Eyken als een narcist, als theatraal. Als ontrouw, manipulatief, fysiek en mentaal agressief. Kennissen omschrijven Boigelot als manipulatief. De rechtbank is dan ook helemaal niet gerustgesteld door de houding die de twee aannemen tijdens het onderzoek en tijdens de rechtszaak.”

Het openbaar ministerie eiste “vanwege de zware feiten en het laffe karakter van de daad” 25 jaar cel tegen het koppel, de rechter maakte daar 23 jaar van. Van Eyken en Boigelot hoorden het verslagen maar zonder tranen aan.

Onmiddellijke aanhouding

Het openbaar ministerie eiste daarop de onmiddellijke aanhouding van de twee veroordeelden. “De energie die ze staken in het bewijzen van hun onschuld, zullen ze nu ook gebruiken om te proberen vluchten”, aldus de advocaat-generaal.

Volgens de advocaat van Boigelot had zijn cliënte echter “geen enkele intentie om te vluchten”, en vroeg om haar niet onmiddellijk aan te houden. “Geef haar een enkelband en huisarrest, en ze zal zich aanbieden in de gevangenis wanneer het moet.” De advocaat van Van Eyken sloot zich daarbij aan, en kondigde meteen aan beroep te zullen aantekenen. “Mijn cliënt is 65 jaar oud, heeft niks te zoeken in het buitenland, en zal dus niet vluchten. Bovendien is dit vonnis niet definitief: we zijn niet overtuigd door de argumenten van uw rechtbank, en zullen zijn onschuld blijven aanvechten.”

De rechter besloot finaal de onmiddellijke aanhouding niet te bevelen.

De familie van Marc Dellea was dinsdagochtend aanwezig bij de uitspraak. Foto: Photo News