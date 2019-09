In deze landen is de transfermarkt nog (even) open en deze spelers mogen nog weg bij de Belgische eersteklassers

Niet alle overbodige spelers van onze Belgische eersteklassers zijn erin geslaagd om op Deadline Day een nieuwe club te vinden. Maar helemaal hopeloos is hun situatie daarom niet. Als een contract in onderling overleg verbroken wordt, is een speler vrij om eender waar te tekenen. Maar een flink aantal markten zijn ook gewoon nog open. Een overzicht van de belangrijkste competities waar de clubs nog even spelers kunnen aantrekken.