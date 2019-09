Antwerp én Bolat vervolgd voor “beledigende en molesterende handelingen” tijdens Europese match, Lamkel Zé blijft bij de A-kern

De UEFA heeft dinsdag een disciplinaire procedure geopend tegen Antwerp na ongeregeldheden tijdens de terugwedstrijd van de play-offs in de Europa League, vorige week donderdag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen het Nederlandse AZ.

De Alkmaarders haalden het na verlengingen met 1-4 en plaatsten zich zo voor de groepsfase van de Europa League. Antwerp speelde het laatste kwartier van de tweede helft en de verlengingen met negen spelers. In de verlengingen misdroegen de Antwerp-fans zich zodanig dat de wedstrijd even moest stilgelegd worden.

De UEFA vervolgt Antwerp voor “het gooien van voorwerpen op het veld, het afsteken van vuurwerk, het verstoren van een menigte, het ophangen van een ongeoorloofde banner, beledigende en molesterende handelingen en het blokkeren van trappen”. Verder wordt ook het “onjuiste gedrag van het team” benoemd.

Opvallend: ook Sinan Bolat, die probeerde de fans te kalmeren tijdens de verlengingen, wordt vervolgd. De Turkse doelman van de Great Old riskeert voor “beledigende en molesterende handelingen” een schorsing van drie duels.

Het dossier van Antwerp zal op 19 september behandeld worden door de ethische en disciplinaire commissie van de UEFA. Naast Antwerp moeten ook het Servische Rode Ster Belgrado, het Zweedse AIK en het Schotse Celtic vrezen voor sancties.

Lamkel Zé praat met Antwerp-bestuur en blijft bij A-kern

Geen transfer meer voor Didier Lamkel Zé op deadline day, daar was geen sprake van. De 22-jarige Kameroener was gisteren samen met zijn entourage wel op de club voor een gesprek met het bestuur, na de vechtpartij op training met Sinan Bolat. Hij werd uit de wedstrijdselectie gehouden tegen Zulte Waregem, maar van een verwijdering uit de A-kern is geen sprake.

Of hij de eerste weken nog gebruikt wordt door Laszlo Bölöni, nu hij zoveel meer offensieve keuzes kan maken, is dan weer een andere vraag. Vandaag wordt er niet getraind op de Bosuil. Bolat, Teunckens, Quirynen en Geeraerts zijn naar de nationale ploeg, de rest krijgt vanwege de interlandperiode net als gisteren rust.