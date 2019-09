Gentse studentenvereniging verplaatst verboden debat met Dries Van Langenhove naar abdij

Gent -

De Gentse studentenvereniging LVSV verplaatst een debat met Dries Van Langenhove, dat in een auditorium van de UGent zou doorgaan, naar de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij. UGent-rector Rik Van de Walle had twee openingsevenementen in de universitaire gebouwen verboden vanwege het risico op ordeverstoring.