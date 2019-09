CLUBNIEUWS. Geen nieuwe spits, wel een ontslag bij Anderlecht op Deadline Day

De zomermercato zit er officieel op en het is een internationale break. Toch viel er in de Jupiler Pro League nog wat clubnieuws te rapen.

AA GENT. Nog één nieuwkomer en vier vertrekkers

Het dossier-Haroun beheerste de dag op AA Gent, maar de Buffalo’s legden voorts de 17-jarige Congolees-Belgische links- en rechtsbuiten Dylan Mbayo van Lokeren vast.

Er gingen ook nog vier spelers weg: Giorgi Beridze wordt voor een jaar verhuurd met optie aan Lokeren. Franko Andrijasevic wordt voor één jaar verhuurd aan Rijeka zonder aankoopoptie. Lucas Schoofs tekende een contract voor een jaar met optie bij Heracles. Het contract van Tesfaldet Tekie werd ontbonden. Mamadou Sylla zag afgelopen weekend een huur met optie naar Hajduk Split in het water vallen. (vdm, ssg)

ANDERLECHT. Samenwerking met perschef stopgezet

Anderlecht was gisteren niet alleen bezig met transfers. In de late namiddag stopte het bestuur ook de samenwerking met perschef Marie Verbeke. Zij werkte sinds 1 november 2018 voor paars-wit toen ze woordvoerder David Steegen opvolgde.

Op transfergebied bleef het wel behoorlijk stil. Alleen spits Olivier Dhauholou (22) van de beloften werd nog verhuurd aan Waasland-Beveren. Nasri speelde mee met de beloften tegen Genk. Hij hield het na een uur voor bekeken met last aan de hamstrings. (jug)

CERCLE BRUGGE. Kanté alweer weg

De groep kreeg gisteren vrij en wordt vandaag om 16 uur op training verwacht. Morgen en donderdag is er onder de nieuwe huispsycholoog Lehoux een teambuilding voorzien. Er staat ook paintball op het programma. Elke dag wordt er getraind, zaterdag zou een onderlinge match met reis gespeeld worden.

Aboubakary Kanté vertrekt alweer. Hij tekende voor drie jaar, maar wordt nu verhuurd aan Le Mans. (kv)

GENK. Onuachu speelt uur met beloften

De beloften gingen in blessuretijd onderuit tegen Anderlecht (1-2). Een discutabele strafschop in de 94ste minuut besliste over winst en verlies. Genk was even voordien nog langszij gekomen via een heerlijke vrijschopgoal van Sierra. Bij RC Genk speelde de nieuwe spits Paul Onuachu een uur mee. De boomlange targetman werd zelden goed aangespeeld, in de grote rechthoek toonde hij enkele keren zijn kwaliteiten. Van de A-kern waren verder Vandevoordt, Cuesta, Adewoye, Wouters en een energieke Neto Borges van de partij. (mg)

KV KORTRIJK. Contract Camara ontbonden

Het contract van Alioune Camara werd in onderling overleg verbroken. De 22-jarige Senegalees tekende vorige zomer een contract voor drie seizoenen met een optie op twee extra jaren, maar werd te licht bevonden. Hij zal nu als vrije speler op zoek moeten naar een andere club. De enkelblessure van Hornby evolueert gunstig. De Schot blesseerde zich vorige donderdag op training. Hij is mee met de belofte-selectie van Schotland, waar zijn blessure verder behandeld wordt. Na de break zou hij klaar moeten zijn voor zijn Kortrijkse debuut. (gco)

KV MECHELEN. Vanlerberghe loopt verrekking op

Jordi Vanlerberghe heeft tegen Moeskroen een verrekking aan de hamstrings opgelopen. De middenvelder onderging gisteren een echografie en zal een tijdje aan de kant staan. Swinkels (voet) en Lemoine (adductoren) maken van de interlandbreak gebruik om het iets rustiger aan te doen. Joachim Van Damme traint individueel. Bijker en Engvall zijn nog in revalidatie. (thst)

KV OOSTENDE. Vier spelers met maximum aantal minuten

Slechts vier Oostendenaars speelden alle 540 minuten: Faes, Skulason, Milovic en Dutoit. Vandendriessche leek op weg om ook de eerste fase van de competitie met het maximum af te ronden. Na 86 minuten riep Ingebrigtsen hem echter naar de kant. Vandendriessche gaf zijn kapiteinsband aan Canesin. De Braziliaan blijft het tricolore trouw. Van weggaan is geen sprake meer bij de man die als een van de allereersten – op 27 augustus 2013 – door Marc Coucke naar KVO gehaald werd. (rpo)

STVV. Boli opgeroepen voor Ivoorkust

Grote afwezige op de teambuilding van STVV gisteren was Yohan Boli. Dat had niets te maken met een nakende transfer, maar wel met het feit dat hij zondag in laatste instantie werd opgeroepen voor Ivoorkust.

Nog andere internationals ontbraken: Thibault De Smet (beloften), Stan Van Dessel (nationale jeugd), Colombatto (beloften Argentinië), Cong Phuong (Vietnam) en Schmidt (Japan).

Geblesseerden Mmaee, Botaka, Steppe en De Petter revalideerden verder op het oefencomplex van STVV. (fits)

WAASLAND-BEVEREN. Eerste training Mercier, Durmishaj begint morgen

Kersverse trainer Arnauld Mercier leidde gisteren zijn eerste training bij Waasland-Beveren. Fiorin Durmishaj verscheen nog niet op het oefenveld. De Albanees-Griekse spits sluit in principe woensdag aan op groepstraining. De Franse coach kan deze week geen beroep doen op Djihad Bizimana (Rwanda) en Matthias Verreth (U21 België) wegens interlandverplichtingen. Het duo sluit volgende week opnieuw aan. (whb)

ZULTE WARGEGEM. Zege levert vier verlofdagen op

Gisteren werd er getraind en dat blijft zo tot donderdag. Door de zege tegen Antwerp versierde de groep vier verlofdagen. De zeven internationals blijven aan de slag, maar iemand als Dimitri Oberlin maakt van de gelegenheid gebruik om naar zijn familie in Zwitserland te reizen. Michael Heylen had nog een contract van één seizoen, maar zal dat uitdoen bij Emmen in Nederland. (kv)

Zulte Waregem heeft bekendgemaakt dat het maandagavond op de slotdag van zomermercato nog drie spelers heeft laten gaan. Urho Nissilä wordt door Essevee een seizoen verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht. De contracten van Ben Reichert en Aliko Bala werden in onderling overleg ontbonden.

Nissilä, een 23-jarige Finse middenvelder, vervoegde Zulte Waregem vorige zomer, maar kwam in zijn debuutseizoen tot slechts drie officiële duels (en één goal).

Reichert, een 25-jarige Israëlische middenvelder, werd twee zomers geleden naar de Gaverbeek gehaald. Essevee verhuurde hem twee maal aan clubs in zijn thuisland, hij maakte nooit zijn officieel debuut voor Zulte Waregem.

Bala tot slot, een 22-jarige Nigeriaanse linksbuiten, werd in januari 2017 binnengehaald. Ook hij werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Israëlische clubs. In het voorjaar van 2017 speelde hij zes keer mee met Zulte Waregem.