210 banen bedreigd bij 16 Belgische winkels van Delhaize-groep

De directie van de supermarkten Match en Smatch wil zestien supermarkten in België sluiten. Daardoor zijn 210 banen in de winkels en de centrale diensten bedreigd, zo meldt het bedrijf. De directie zegt naakte ontslagen zoveel mogelijk te willen beperken.

Match en Smatch zijn merken van de Belgische groep Louis Delhaize. De directie zegt dat de winkels voor grote uitdagingen staan en dat de nettoresultaten sinds 2013 negatief zijn. Vorig jaar was er een verlies van 22 miljoen euro.

De directie lanceert een transformatieplan waarbij ze zeven Match winkels en negen Smatch winkels wil sluiten. In de winkels komen daardoor 146 banen op de tocht te staan en in de centrale diensten 64 banen. In totaal werken bij Match en Smatch 2.500 mensen.

Het gaat om de Match-winkels in Dinant, Erquelinnes, Eupen, Geldenaken, Moustier-sur-Sambre, Nijvel en Spa en de Smatch-winkels in Ertvelde, Deinze, Ingelmunster, Jupille, Koksijde, Ougrée, Merchtem, Waarschoot en Zomergem.