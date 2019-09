Bom uit Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt in Hannover, 15.000 mensen kunnen terug naar huis

In de Duitse stad Hannover kunnen meer dan vijftienduizend mensen opnieuw naar huis, nadat ze maandag hun woonst hadden moeten verlaten door de ontdekking van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die is ondertussen onschadelijk gemaakt, zo heeft het stadsbestuur maandag bekendgemaakt.

Na de vondst van een bom van 250 kilo hadden de autoriteiten van de 500.000 zielen tellende stad in de deelstaat Nedersaksen uit voorzorg een evacuatie gelast. Eenmaal het springtuig onschadelijk gemaakt, mochten de mensen vanaf 01.07 uur weer naar huis.

Regelmatig duiken in Duitsland nog bommen uit WOII op. De grootste evacuatie sinds 1945 in een Duitse stad was weggelegd voor Frankfurt in september 2017. Toen werd een Britse bom met 1,4 ton explosieven gevonden en moesten 65.000 mensen tijdelijk een onderkomen vinden.

Experts schatten dat 10 procent van de bommen die in de Tweede Wereldoorlog op Duitsland gegooid zijn, niet tot ontploffing is gekomen.