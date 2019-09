Sporting Lissabon geeft Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) een kans

Sporting Lissabon heeft maandagavond net voor het sluiten van de transferperiode nog Yannick Bolasie aangetrokken. De dertigjarige linksbuiten wordt voor een seizoen gehuurd van Premier League-club Everton. In de terugronde van vorig seizoen huurde Anderlecht de Congolees nog.

Het werd een drukke laatste transferdag voor de club uit de hoofdstad van Portugal. De groenhemden trokken naast Bolasie ook nog Jesé (PSG) aan. Abdoulaye Diaby (ex-Club Brugge) verliet de club voor Besiktas. De contracten van Wallyson en Jefferson Nascimento werden dan weer ontbonden. Eerder deze zomer haalde Sporting ook al onder meer Luciano Vietto (Atlético Madrid) en Luis Neto (Zenit) aan boord.

Voor Bolasie komt er een einde aan een chaotische transferperiode. De naam van de Congolees dook op de slotdag onder meer nog op bij Anderlecht. Begin augustus weigerde de flankaanvaller nog een transfer naar het Russische CSKA Moskou uit vrees voor racisme.

“Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben”, liet hij op de clubwebsite optekenen. “Ik had nooit gedacht voor deze geweldige club te spelen. Het is een lange dag geweest en ik ben blij dat de overgang eindelijk rond is. Ik kan niet wachten om op het veld alles te geven en het team te helpen.”