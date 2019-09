Man vraagt vriendin ten huwelijk… maar houdt haar eerst maand lang op geweldige wijze voor de gek

De dertigjarige Edi Okoro uit het Engelse Herefordshire had een wel heel speciale manier om zijn vriendin Cally Reid ten huwelijk te vragen. Vooraleer hij het juiste moment had uitgekozen om door de knieën te gaan, besloot hij haar eerst een maand lang voor de gek te houden. Op allerlei momenten poseerde hij met de ring en zijn vriendin… die telkenmale niks in de gaten had.

In de badkamer, tijdens uitstapjes, zelfs in hun bed, … Okoro deed het werkelijk overal. Het resultaat: een resem aan hilarische foto’s en video’s die momenteel viraal gaan op Facebook. Het heeft hun relatie gelukkig niet in de problemen gebracht: bij het echte huwelijksaanzoek gaf Reid niettemin haar jawoord.

