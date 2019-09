Amerikaanse school doet Harry Potter in de ban: “De vloeken en betoveringen zijn echt”

In een katholieke school in Nashville (in de Amerikaanse staat Tennessee) werden alle boeken verwijderd van de wereldberoemde Harry Potter-reeks. Volgens lesgevend pastoor Reehill zouden deze boeken echte geesten kunnen oproepen.

“Deze boeken stellen magie voor als zowel goed en kwaad, wat niet klopt, maar in feite een slimme misleiding is”, zegt pastoor Reehil. “De vloeken en betoveringen die in de boeken gebruikt worden, zijn echte vloeken en betoveringen. Wanneer die spreuken door een mens gelezen worden, kunnen ze boze geesten oproepen”, verklaart hij. Om deze theorie te testen, ging Reehil te rade bij enkele duiveluitdrijvers in de Verenigde Staten en Rome. Beide groepen waren het er over eens dat de boeken verwijderd moesten worden van het schooldomein.

Ook Rebecca Hammel, hoofdopzichter van katholieke scholen in Nashville, staat achter de priester-leerkracht. “Iedere pastoor heeft de kerkelijke autoriteiten om zo’n beslissingen door te voeren”, verklaart Hammel. Ze benadrukt wel dat de katholieke kerk hier geen officieel standpunt van maakt. “De beslissing kwam er nadat een bezorgde ouder informeerde naar de boeken.”