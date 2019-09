Roeselare slaat nog toe met zes nieuwkomers, onder wie ex-verdediger van Inter

KSV Roeselare heeft zijn kern maandagavond in de laatste uren voor de sluiting van de transfermarkt nog uitgebreid met zes nieuwe spelers. De Brazilianen Rincon, een voormalige verdediger van Inter, Rodrigo Fumaça en Rodrigo Bassani tekenden net als Yhoan Andzouana, Gregory Kuisch en Tom Holmes voor één seizoen op Schiervelde.

De 32-jarige Rincon is de grootste naam van het vijftal. De Braziliaan verdedigde tussen 2006 en 2010 de kleuren van Inter, al werd hij regelmatig uitgeleend aan bijvoorbeeld Empoli. Na een jaar voor Chievo gespeeld te hebben, verkaste Rincon in 2011 naar het Franse Troyes om er zes jaar te voetballen. Het voorbije anderhalf jaar was de verdediger actief bij Stade Laval in de derde klasse van Frankrijk.

Bij Roeselare vormt zich stilaan een Braziliaanse enclave, want behalve Rincon tekenden ook Bassani en Fumaça voor een seizoen op Schiervelde. Zij komen voor één seizoen over van Ituano, een club in de vierde klasse in Brazilië. De 21-jarige Bassani, een aanvallende middenvelder, en de 24-jarige Fumaça, een rechtsbuiten, waren al een tijdje op proef en slaagden erin coach Gretarsson te overtuigen. Ze behoren tot het zestal Braziliaanse aanwinsten deze zomer.

De 22-jarige Andzouana is een jeugdproduct van AS Monaco, waarvoor hij in de halve finale van de Coupe de France tegen PSG zijn debuut maakte in april 2017. Met Monaco was hij ook reeds actief in de UEFA Youth League. De vleugelaanvaller speelde de afgelopen twee seizoenen bij CF Peralada en FC Girona in Spanje.

Gregory Kuisch is dan weer een negentienjarige rechtsachter die van Jong PSV wordt gehuurd voor een seizoen. Ook de Nederlander deed al ervaring op in de UEFA Youth League. Kuisch doorliep de volledige jeugdopleiding van PSV. De negentienjarige Holmes ten slotte komt op huurbasis over van Reading, waar hij vorig jaar zijn debuut maakte centraal in de defensie. De verdediger tekende recent nog bij in Reading tot medio 2022, maar doet nu zijn eerste buitenlandse ervaringen op in Roeselare.

De West-Vlamingen laten ook nog weten dat Robbe Bakelandt voor een jaar bij Sint Eloois-Winkel Sport wordt gestald. De achttienjarige middenvelder en jeugdproduct van Roeselare gaat in de eerste amateurklasse op zoek naar speelminuten.