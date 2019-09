Augustus was topmaand voor luchthaven Oostende

Oostende - De luchthaven van Oostende heeft met augustus de drukste maand ooit achter de rug. Dat meldt de luchthaven zelf in een persbericht. Het aantal passagiers steeg tot 67.872, 10 procent meer dan in juli. In beide zomermaanden was een stijging van 5,4 procent te zien tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Als de maand maart van het jaar 2016 niet wordt meegerekend, haalde de luchthaven van Oostende in augustus de hoogste cijfers ooit. In maart 2016 lag dat cijfer hoger omdat heel wat vluchten na de terroristische aanslagen in Zaventem werden omgeleid naar Oostende.

In juli klokte Oostende af op 61.520 passagiers, in augustus haalde de luchthaven 67.872 passagiers. Er zijn verschillende verklaringen voor de stijging. Zo is er een globale toename van het aantal passagiers van luchtvaartmaatschappij TUI fly. Ook het aantal charter- en businessvluchten is gestegen. Door werken op de luchthaven Lesquin (Rijsel) werden ook heel wat vluchten omgeleid naar luchthaven Oostende.

Meer zakenvluchten, minder cargo

Sinds de opening van de nieuwe business terminal blijft het aantal zakenvluchten sterk toenemen. In vergelijking met vorig jaar nam dat aantal toe met 129 procent. De topbestemmingen vanuit Oostende zijn Alicante, Malaga en Palma de Mallorca. Ook Djerba en Antalaya staan in de top vijf.

Het cargovolume zit dan weer onder het niveau van 2018. Daar is een sterke daling van 35 procent te zien. Dat is te wijten aan een minder druk cargoseizoen qua import en export van groenten en fruit door voldoende aanbod in eigen land. De stijging van de charter- en businessvluchten compenseert de daling in het cargovolume.

Op vlak van stiptheid haalde luchthaven Oostende in augustus een score van 97,4 procent. De luchthaven verwacht een bescheiden groei voor de komende maanden. Het cargo transport blijft wereldwijd onder druk staan waardoor de luchthaven ook daarvan een impact verwacht.