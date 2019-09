De gouden zet van Thorup: Jonathan David doet in zijn nieuwe rol even goed als Messi, Ronaldo en Mbappé sámen

Quizvraag: wie heeft sinds 10 mei het meest gescoord: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo of Jonathan David? Juist ja, maar het antwoord is nóg straffer, want de Haïtiaans-Canadese wonderboy van AA Gent scoorde in die periode in zijn eentje evenveel als Messi (6 goals), Mbappé (6) én Ronaldo (4) sámen: 16 goals in 18 matchen. De beslissing van coach Jess Thorup om de doelpuntenmachine als nummer tien uit te spelen, bleek een gouden zet.